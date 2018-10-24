Власти Башкирии обещали маршрутчикам провести честный конкурс

- Чтобы компенсировать отсутствие нелегальных автоперевозчиков, пока будет увеличено количество автобусов ГУП «Башавтотранс» и других легальных предприятий. В ноябре участники рынка, желающие работать цивилизованно, могут к ним присоединиться, - сообщил собеседник агентства. - Для этого нужно будет прийти с единым брендингом, водителями в белых рубашках, с новыми, прошедшими все виды контроля автобусами и выиграть в открытом и честном конкурсе, где никто никого не будет отсекать.