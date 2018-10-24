mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Власти Башкирии обещали маршрутчикам провести честный конкурс

24 октября 2018, 10:38
Нелегальные автоперевозчики встретились с транспортным блоком правительства республики.

Сегодня, 24 октября, утром в правительстве Башкирии прошла встреча нелегальных автоперевозчиков с представителями транспортного блока правительства Башкирии. Об этом сообщил «Башинформ» со ссылкой на свои источники в Кабинете министров региона.

По данным агентства, нелегальные автоперевозчики заявили, что готовы готовы прекратить забастовку и выйти на маршруты в обмен на определенные преференции. Однако на сей раз соглашение не состоялось. Автоперевозчикам предложили на общих основаниях участвовать в едином конкурсе по распределению пассажирских маршрутов.

- Чтобы компенсировать отсутствие нелегальных автоперевозчиков, пока будет увеличено количество автобусов ГУП «Башавтотранс» и других легальных предприятий. В ноябре участники рынка, желающие работать цивилизованно, могут к ним присоединиться, - сообщил собеседник агентства. - Для этого нужно будет прийти с единым брендингом, водителями в белых рубашках, с новыми, прошедшими все виды контроля автобусами и выиграть в открытом и честном конкурсе, где никто никого не будет отсекать.

Таким образом шантаж, к которому накануне попробовали прибегнуть автоперевозчики, спровоцировав утром транспортный коллапс, не достиг желаемого ими результата. По мнению властей, мобилизация дополнительных единиц транспорта позволила справиться с последствиями забастовки водителей нелегальных автоперевозчиков в Уфе и Стерлитамаке без больших потерь. Сегодня можно сказать, что ситуация почти стабилизировалась за исключением ряда маршрутов.

Материалы по теме
В Башкирии водитель маршрутки украл дневную выручкуРадий Хабиров прокатил московского журналиста на маршрутке по Уфе
#Новости#Маршрутки#Уфалогия: Транспорт#Татьяна Майорова,#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48