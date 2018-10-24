Записки из Севера: как башкирская журналистка бросила все и уехала работать на Колыму

- Брошенные дома. Целые пятиэтажки и даже одна девятиэтажка стоят без окон и дверей. А еще есть и недостроенные дома, представьте только, стоит такая коробка в несколько этажей. Деньги вложены, но до ума не довели. В 90-е годы, когда в стране творился хаос и закрывались производства, люди из этих краев уезжали сотнями. Взять тот же поселок Омсукчан – в нем было когда-то 12 тысяч жителей, а сейчас около четырех тысяч. При этом отток населения продолжается, правда, уже меньшими темпами. В среднем за год уезжает десять тысяч человек, приезжает сюда семь тысяч. То есть ежегодно минус три тысячи. Это много для области с общим количеством человек 144 тысячи. Плотность населения в Магаданской области – 0,31 человека на квадратный километр. Для сравнения: в Башкирии 28,4.