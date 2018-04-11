Журналистка «Эхо Москвы в Уфе» доказала нарушения на выборах президента

Мы уже писали о том, как радиоведущая «Эхо Москвы в Уфе» Дарья Кучеренко направила жалобу о своем незасчитанном голосе на выборах президента 18 марта. Она поставила галочки в своем бюллетене напротив нескольких кандидатов. Такой бюллетень признается недействительным, но в соответствующей графе по итогам выборов на ее участке №175 стоял ноль. Ее голос куда-то пропал.

- Нарушения на моем участке признали только благодаря приезду Евгения Шевченко. Сначала члены УИК нарушают закон, а потом делают вид, что ничего не видели. Все покаялись, материалы передали в прокуратуру, ЦИК РФ пожурил. А ЦИК РБ не дал записи и, как мы убедились - не случайно. Камера на видео закреплена прямо над столом. Я его посмотрела не менее пяти раз. И обнаружила не менее пяти грубейших нарушений. Члены УИК лгали мне прямо в лицо. Я хочу, чтобы прокуратура разобралась в этом случае тщательнее. Эта история еще не закончилась, - говорит Дарья.