В Башкирии на взятке попался следователь, сотрудничавший с «золотым прокурором»

Напомним, правоохранители полагают, что в Уфе существовало преступное сообщество, состоящее из сотрудников прокуратуры, силовых ведомств и судей, помогавшее избавляться от уголовного преследования влиятельным чиновникам, предпринимателям и представителям власти. ФСБ начало разматывать коррупционный клубок, охвативший все силовые и судебные ведомства республики, с экс-прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, который попался на взятке в 5,5 млн рублей. Такую солидную сумму ему принес для решения проблем неких коммерсантов депутат горсовета Вадим Рамазанов, который также был задержан ранее за взятку. Он пошел на сделку со следствием и согласился участвовать с оперативном эксперименте. Депутат передал прокурору меченые купюры, и в итоге тот был задержан с поличным.