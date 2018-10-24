mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Радий Хабиров посетил синагогу и встретился с главным раввином Уфы

24 октября 2018, 18:41
Врио главы республики посетил Еврейский национально-культурный центр с синагогой, детский сад «Бейт Барух», еврейскую школу «Ор Авнер», пообщался с представителями еврейской общины.

В рамках встречи Радий Хабиров познакомился с работой школы и детского сада, которые работают при нём. Дан Кричевский рассказал о социальных инициативах общины, показал высокому гостю священную книгу иудеев, вместе они посетили урок местной школы, где учатся дети разных национальностей, а обучение ведется на четырех языках.

О подробностях личной встречи рассказали журналисты ГТРК Башкортостан.

Речь в беседе зашла и о поддержке семей с особенностями развития. Дело в том, что при еврейском центре есть бассейн, в который ходят и дети с ДЦП. В других местах, по словам родителей, детьми-инвалидами не занимаются. Радий Хабиров пригласил женщин на личную встречу, чтобы подробнее поговорить о проблемах «особенных» детей.

Материалы по теме
Радий Хабиров - главам муниципалитетов: Если глаза пустые, занимайтесь другой работойРадий Хабиров назвал ушедших вице-премьеров «хромыми утками»Радий Хабиров попросил депутатов Госсобрания Башкирии активно работать с населением
#Новости#Надежда Валитова#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48