Радий Хабиров посетил синагогу и встретился с главным раввином Уфы

Речь в беседе зашла и о поддержке семей с особенностями развития. Дело в том, что при еврейском центре есть бассейн, в который ходят и дети с ДЦП. В других местах, по словам родителей, детьми-инвалидами не занимаются. Радий Хабиров пригласил женщин на личную встречу, чтобы подробнее поговорить о проблемах «особенных» детей.