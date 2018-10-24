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Радий Хабиров попросил депутатов Госсобрания Башкирии активно работать с населением

24 октября 2018, 16:04
Врио главы республики заверил, что настроен работать вместе с парламентариями.

Сегодня, 24 октября, в Уфе врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с руководством Госсобрания-Курултая республики, председателями парламентских комитетов и их заместителями. В начале беды с ними он сообщил, что будет в своей деятельности ориентироваться на взаимодействие с важнейшей ветвью власти - законодательной.

Руководитель региона поздравил депутатов с избранием и позитивно оценил тот факт, что в Госсобрании представлены разные политические партии.

Он отметил важность работы депутатского корпуса с населением.

– Очень надеюсь, что депутаты будут активно работать с жителями, потому что через вас я хотел бы получать сигналы, которые идут от них. Важно чувствовать нерв того, чем живут люди, – сказал Радий Хабиров. – Я настроен работать вместе с вами. Интересы у нас одни – это развитие нашей республики, благополучие наших жителей. Уверен, что в этой части мы с вами будем друг друга слышать и понимать.

Спикер Госсобрания РБ Константин Толкачёв рассказал о законотворческой деятельности республиканского парламента, законодательных инициативах, действующей структуре, взаимодействии с населением региона.

– Приоритетом в деятельности парламента республики является совершенствование законодательства для успешного решения социально-экономических задач, стоящих перед республикой в соответствии с майскими указами президента России, – сказал Константин Толкачёв. – Деятельность депутатов строится в соответствии с принципами открытости, системности и коллегиальности принятия решений.

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