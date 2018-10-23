Это был не хоккей. "Салават Юлаев" проиграл "Авангарду"

К чему эта прелюдия? К тому, что главный тренер Николай Цулыгин, весь тренерский штаб и игроки были не готовы к матчу и спрос с главного тренера. Точнее, не спрос, а несколько вопросов, которые так и повиснут без ответа, ведь боссы уфимского клуба боятся пускать автора этих строк на "Уфа-Арену" и хотят и дальше лениво имитировать бурную деятельность. Об этом, впрочем, позже и этот акт цензуры еще станет темой отдельного материала, давайте вернемся к Николаю Цулыгину и игре "Салавата Юлаева".