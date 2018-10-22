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В Благовещенском районе Башкирии ТИК согласовал референдум о полигоне ТКО

22 октября 2018, 21:26
Решение о проведении референдума предстоит принять депутатам района.

Сегодня, 22 октября, в Благовещенске состоялось заседание рабочей группы территориальной избирательной комиссии, на котором рассматривался вопрос о назначении местного референдума на территории Благовещенского района.

Заседание на тему референдума прошло в связи с несогласием части населения со строительством нового полигона ТКО в Новонадеждинском сельсовете. Рабочая группа решила передать вопрос на рассмотрение далее - в районный совет депутатов. По словам председателя совета, предварительная дата рассмотрения вопроса о референдуме назначена на 29 октября.

Территориальная избирательная комиссия инициативу референдума согласовала. Далее решение примут депутаты Совета Благовещенского района.

Вопрос, который могут вынести на референдум, звучит так: "Вы за строительство нового полигона твердых коммунальных отходов на территории Новонадеждинского сельсовета муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан?"

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