Радий Хабиров совершил первую поездку в район Башкирии в ранге врио главы региона

На средства, выделенные из республиканского бюджета, в 2012-2013 годах здесь заменили деревянные оконные блоки на окна из ПВХ, установли металлические двери входных групп, обновили лифтовое оборудование. За счёт Фонда социальных целевых программ в 2014 году отремонтировали кровлю, систему вентиляции и сантехническое оборудование четвёртого этажа. Однако дальше капитальный ремонт был выполнен подрядчиком некачественно, с большими нарушениями. Поэтому здание до сих пор не введено в эксплуатацию.