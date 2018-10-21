Радий Хабиров прокатил московского журналиста на маршрутке по Уфе

- Оно, конечно, и экономичнее, и экологичнее. Только если такой автобус попадает в совсем серьезное ДТП... Даже думать не хочется, - ужаснулся журналист и тут же успокоил телезрителей рассказом о том, как на первом же оперативном совещании Хабиров потребовал убрать с улиц нелегальных перевозчиков.