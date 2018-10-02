Красный октябрь. «Салават Юлаев» проиграл ЦСКА

Николай Цулыгин решился перемешать первые три звена и воссоединил звено легионеров. За два оставшихся периода у них был один бросок Тему Хартикайнена на троих. Иностранные нападающие не в кризисе, но уже точно не так смертоносны и грозны, как раньше. В общем, это было бесполезно и, не будем юлить, так ничего тренеры и не противопоставили штабу Игоря Никитина, хоть Цулыгин и подчеркнул на пресс-конференции, что уфимцы выиграли два остававшихся периода. А смысл? Игру сделали в первом. Обычно, когда «Салават» не играет все 60 минут, то упускает концовку, на сей раз от хозяев ускользнуло хорошее начало.