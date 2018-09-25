Full HD и программы на родном: ГТРК «Башкортостан» начал вещание и в Яндекс.Эфир

- «Яндекс — это крупнейший поисковый портал в нашей стране. За сутки на этот сайт заходит более 20 миллионов уникальных пользователей. Выход на этот сервис позволит каналу «Башкортостан 24» расширить свою аудиторию. А зрители, в свою очередь, смогут узнать о том, что существует такая площадка, где они могут увидеть разнообразный контент», — рассказал начальник производственно-технического отдела канала Андрей Шалыгин.