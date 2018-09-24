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Уфимка примет участие во Всероссийском конкурсе “Мисс Студенчество России-2018"

24 сентября 2018, 17:45
Конкурс стартовал сегодня, 24 сентября, в городе Севастополь. Представить Башкирию выпала честь студентке БГУ Гузелии Ишмухаметовой.

В XII Всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России – 2018» принимают участие 60 лучших студентов из разных регионов и городов страны, сообщает kiwamarket.com.

Гузелия Ишмухаметова – студентка 4 курса Башкирского государственного университета. Она также модель студии «Bashkirian Beauty» Линары Тагировой.

Гузелия – будущий геофизик, она обучается на специальности «Физика Земли и планет», а также является лидером Society of Petroleum Engineers Student Chapter in BashSU (сообщество инженеров-нефтяников) и Организатором Международной конференции SPE BG Symposium.

Она также стала финалисткой Республиканского конкурса красоты “Хылыукай-2018” и призером телепроекта “Байык”.

В июле она стала моделью рекламной кампании бренда “Иван-чай с Южного Урала”.

Всероссийский конкурс «Мисс и Мистер Студенчество России-2018» продлится до 30 сентября. В рамках конкурса запланированы: акция «Мы-Россия!», интеллектуальный и творческие туры, сдача норм ГТО, финальное шоу в музее-заповеднике Херсонесе-Таврическом.

Ранее уфимская модель, также воспитанница студии «Bashkirian Beauty» Линары Тагировой Зухра Мухарямова стала «Вице Мисс Студенчество России-2017» в городе Челябинск.

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#Новости#Зиля Аскерова#Культура
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