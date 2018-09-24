У профессора из Уфы в Татарстане «увели» земельный участок, доставшийся в наследство

К. рассказала, что, во-первых, обход дворов с целью сверки имущества (фактического и записанного в похозяйственой книге) проводили разные люди по устному поручению председателя сельсовета, в том числе, она сама также проводила эти сверки. А во-вторых, она признала: такое бывало, когда многие жители села, особенно престарелые, просто сообщали проверяющему, что у них никаких изменений с прошлой сверки нет, и просили ее саму поставить за них подпись, ссылаясь на свой престарелый возраст, на отсутствие очков и тому подобные причины.