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Башкирский певец Elvin Grey перенес свои концерты из-за резкого ухудшения здоровья

24 сентября 2018, 17:19
Певец в социальных сетях сообщил своим зрителям, что все его ближайшие концерты даты будут перенесены.

Elvin Grey, он же Радик Юлъякшин, написал в соцсетях пост о том, что его концерты будут перенесены из-за проблем со здоровьем. К посту он прикрепил свою фотографию, где лежит под капельницей. Вид парня на самом деле нездоровый.

"Концерты в г. Тобольск (24.09), г. Омск (25.09), г. Вагай (27.09) г. Сургут (29.09) г. Когалым (30.09) в связи с резким ухудшением здоровья", - говорится в сообщении.

В комментариях фанаты Радика оставляют пожелания поскорее поправиться и не болеть больше.

Юлъякшин в том же посте обещает, что отмененные концерты они постараются перенести на ближайшие даты.

- Информация с новым графиком появится в ближайшее время. Надеемся на Ваше понимание, - сообщает он.

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