Звезда башкирской поп-сцены Элвин Грей снял, как наводит блеск в своем доме

Звезда башкирской поп-сцены Элвин Грей снял, как наводит блеск в своем домеВидео
Сегодня, 16:28Татьяна Майорова
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Радик Юльякшин - он же эстрадный певец Элвин Грей - снял небольшой видеоролик о своем новом особняке.
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Сюжеты: Видео
Популярный певец и любимец башкирской и татарской молодежи Элвин Грей разместил в соцсетях видеоролик, на котором запечатлел обстановку в своем новом особняке.
Ролик начинается с рассматривания портрета самого Элвина Грея кисти неизвестного современника либо современницы.
Но больше всего, судя по отзывам в соцсетях, поклонниц умилили кадры с заспанным лицом уставшего после гастролей певца и то, как он щеткой сметает в совок строительный мусор.
Видеоролик стремительно набирает в соцсетях просмотры и перепосты.
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