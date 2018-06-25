Звезда башкирской поп-сцены Элвин Грей снял, как наводит блеск в своем доме

Популярный певец и любимец башкирской и татарской молодежи Элвин Грей разместил в соцсетях видеоролик, на котором запечатлел обстановку в своем новом особняке.

Но больше всего, судя по отзывам в соцсетях, поклонниц умилили кадры с заспанным лицом уставшего после гастролей певца и то, как он щеткой сметает в совок строительный мусор.