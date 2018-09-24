Башкирия оказалась в пятом десятке в рейтинге регионов по росту зарплаты

Результаты исследования свидетельствуют, что в девяти регионах страны заработная плата превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг более чем в три раза, и только в двух – менее чем в менее чем 1,5. В Башкирии этот показатель равен 2,03. То естьна среднюю зарплату в регионе можно купить два набора потребительских товаров и услуг.