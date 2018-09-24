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Башкирия оказалась в пятом десятке в рейтинге регионов по росту зарплаты

24 сентября 2018, 15:53
РИА Новости опубликовала рейтинг регионов России по динамике заработной платы.

В первом полугодии 2018 года заработная плата выросла во всех регионах страны, наиболее существенно - в Ингушетии, передает РИА Новости и публикует рейтинг регионов России по динамике заработной платы.

Средний рост зарплаты по стране за первые полгода составил 11,2%, в среднем россияне получали 42 555 рублей. В Башкирии зарплата за полгода выросла на 9,7% и составила 27 897 руб. Республика по динамике роста зарплаты находится на 54-57 местах в рейтинге. Надо добавить, что на сегодня средняя зарплата в Башкирии достигла 32 066 рублей.

Лидерами рейтинга стали Республика Ингушетия (рост – 15,4%) и Кемеровская область (15,2%).

Зарплаты росли во всех регионах страны. При этом среднероссийские темпы роста заработной платы были самыми высокими за последние пять лет, при том, что инфляция была рекордно низкой.

В исследовании приведены данные о том, во сколько раз заработная плата превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Результаты исследования свидетельствуют, что в девяти регионах страны заработная плата превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг более чем в три раза, и только в двух – менее чем в менее чем 1,5. В Башкирии этот показатель равен 2,03. То естьна среднюю зарплату в регионе можно купить два набора потребительских товаров и услуг.

Эксперты РИА «Рейтинг» обращают внимание на тот факт, что заработная плата растет значительно быстрее экономики в целом и оборота розничной торговли в частности. Это может свидетельствовать о невысокой потребительской активности населения. Кроме того, по-прежнему наблюдается большой отрыв в динамике зарплат и реальных располагаемых доходов населения, а в 2019 году в связи с увеличением НДС этот разрыв может увеличиться.

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