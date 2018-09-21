В Башкирии выделят жилье пострадавшим при хлопке газа в Улукулево

В качестве срочной материальной помощи всем пострадавшим выделят по пять тысяч рублей, еще по 50 тысяч начислят каждому за утерю домашнего имущества. Также администрация района оплатит похороны двух погибших. Сейчас дом восстановлению не подлежит. Здание снесут сегодня утром, 21 сентября.