21 сентября в поселке Красноусольский в Гафурийском районе Башкирии пройдет митинг за честные выборы. Он согласован с местной властью. Об этом сообщается на официальном сайте Партии ветеранов России.
Митинг пройдет под лозунгом «Хватит! Пора наводить порядок!».
Поводом для его проведения стали подозрения представителей Партии ветеранов России и КПРФ в фальсификации результатов выборов. Свои доводы они изложили в подробной жалобе, отправленной в целый ряд федеральных инстанций. Медиакорсеть подробно рассказывала об этом.
Митинг пройдет 21 сентября с 18.00 до 20.00 на площади возле бывшего заводоуправления стекольного завода по улице Коммунистической, 1 в поселке Красноусольский. Как уточнили организаторы, обеспечение общественного порядка гарантировано.