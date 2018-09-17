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В Гафурийском районе Башкирии пройдет митинг за честные выборы

17 сентября 2018, 16:40
Его организует Партия ветеранов России.

21 сентября в поселке Красноусольский в Гафурийском районе Башкирии пройдет митинг за честные выборы. Он согласован с местной властью. Об этом сообщается на официальном сайте Партии ветеранов России.

Митинг пройдет под лозунгом «Хватит! Пора наводить порядок!».

Поводом для его проведения стали подозрения представителей Партии ветеранов России и КПРФ в фальсификации результатов выборов. Свои доводы они изложили в подробной жалобе, отправленной в целый ряд федеральных инстанций. Медиакорсеть подробно рассказывала об этом.

Митинг пройдет 21 сентября с 18.00 до 20.00 на площади возле бывшего заводоуправления стекольного завода по улице Коммунистической, 1 в поселке Красноусольский. Как уточнили организаторы, обеспечение общественного порядка гарантировано.

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