В Гафурийском районе Башкирии пройдет митинг за честные выборы

Поводом для его проведения стали подозрения представителей Партии ветеранов России и КПРФ в фальсификации результатов выборов. Свои доводы они изложили в подробной жалобе, отправленной в целый ряд федеральных инстанций. Медиакорсеть подробно рассказывала об этом.