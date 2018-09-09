«Кошки-мышки» по-уфимски: как прошел митинг против пенсионной реформы

Сначала мы, журналисты, решили, что новое направление пути - Телецентр, затем показалось, что шествие идет в сторону улицы Коммунистическая и конечная точка именно там. Но не все оказалось так просто: своеобразные «кошки-мышки» продолжались больше часа, мы пересекали то одну улицу, то другую, то возвращались назад. Причем решение это каждый раз принималось спонтанно теми людьми, которые шли в начале. И каждые 5-10 минут это были разные люди.