«Кошки-мышки» по-уфимски: как прошел митинг против пенсионной реформы

Сегодня, 9 сентября, для политической жизни уфимцев - определенно сложный день, полный противоречий. Пока республика выбирает депутатов в Госсобрание-Курултай, на площади возле ГКЗ «Башкортостан» собрались активисты, протестующие против повышения пенсионного возраста.
Как ранее писала Медиакорсеть, шествие было организовано штабом Навального в Уфе, и его руководителя, Лилию Чанышеву, задержали в первые минуты митинга рядом с кинотеатром «Родина».
- Нам не предложили альтернативу. Мы подавали первыми, то есть нам наврали, что мы не можем проводить митинг, - перед задержанием Лилия Чанышева пыталась объяснить, почему митинг можно считать согласованным.
По ее словам, у нее есть доказательство, что именно штаб Навального первым подал заявку на проведения митинга и отказ в проведении шествия не был правомерным. Сейчас активист находится в отделении полиции №9.
- Вменяют незаконную агитацию и участие в шествии. 20.2.8. Готовят документы для Кировского райсуда, - написала Лилия на своей странице в Facebook.
Как только Лилию Чанышеву посадили в машину и увезли, в один миг в толпе появились сотни красных гелиевых шаров. Единицы решились использовать запрещенные плакаты, поэтому вместо типичных митинговых слоганов шары сыграли роль объединяющего фактора и акцента протеста.
Среди собравшихся - в разное время шествия это примерно от 500 до 700 человек как минимум - традиционно, было много молодежи. Но в этот раз, в отличие от других митингов, организованных штабом в Уфе, был высок процент взрослого населения. Объясняется это просто - тематика шествия ближе уфимцам старше 40-45 лет нежели студентам.
Задержаний избежать не удалось: сотрудники полиции увели несколько мужчин, а также активистку Ольгу Комлеву - за слишком громкую агитацию. В самом конце шествия задержали молодого человека, совершеннолетнего или нет, точной информации не имеется. Он держал в руках плакат - «Пенсии -живым».
Это основной слоган толпы, прозвучавший десятки, если не сотни раз. Выражение напрямую связано с видео, в котором Навальный объясняет, почему среднестатистический россиянин не увидит свою пенсию, а если увидит, то лишь часть денег, а не все заработанные средства.
Цель - дойти до Дома Правительства - участники шествия достигли, но территория возле него была закрыта решетками. Тогда активисты, не сговариваясь, решили сыграть с полицейскими в некую игру.
Сначала мы, журналисты, решили, что новое направление пути - Телецентр, затем показалось, что шествие идет в сторону улицы Коммунистическая и конечная точка именно там. Но не все оказалось так просто: своеобразные «кошки-мышки» продолжались больше часа, мы пересекали то одну улицу, то другую, то возвращались назад. Причем решение это каждый раз принималось спонтанно теми людьми, которые шли в начале. И каждые 5-10 минут это были разные люди.
Закончилось все там же, где и началось - у фонтана возле ГКЗ «Башкортостан». Большая часть участников до финиша не дошла, самые стойкие - подождали у знания концертного зала около получаса и разошлись.
Медиакорсеть продолжает следить за развитием ситуации.