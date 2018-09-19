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В Башкирии в жутком ДТП с тремя автомобилями погибло три человека

19 сентября 2018, 16:41
Еще двое госпитализированы с травмами.

Сегодня, 19 сентября, около 13.00 в Салаватском районе республики на 1613 километре трассы М5 Самара-Уфа-Челябинск столкнулись легковушка «Mercedes-Benz», грузовой фургон «Hyundai» и встречный им грузовик «Iveco», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира «Mercedes-Benz». Также госпитализирована женщина и подросток.

Сейчас устанавливаются личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего. На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.

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