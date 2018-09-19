mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии четыре человека, в том числе двое детей, скончались в ДТП с фурой

19 сентября 2018, 10:44
Сейчас устанавливаются личности погибших, идет расследование.

18 сентября около 16:30 на 1235 км автодороги «Москва – Уфа» в Дюртюлинском районе столкнулись «Лада Гранта», направлявшаяся в сторону Уфы, и встречный грузовик «Iveco» с полуприцепом, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры - женщина и двое несовершеннолетних - погибли на месте происшествия.

Сейчас устанавливаются личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.

Материалы по теме
В Уфе на Первомайской в ДТП пострадала семилетняя девочкаВ уфимском Сипайлово произошло массовое ДТП: столкнулись сразу 6 машинВ Башкирии в ДТП перевернулся катафалк с гробом
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48