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Сотрудники Нацпарка Башкирии предупредили о выходе медведей на промысел

20 сентября 2018, 10:29
Животные перед зимней спячкой стараются отъесться.

На сайте Национального парка Башкирии появилось предупреждение туристам о возможной встрече с медведями, которые начали готовиться к зимней спячке.

По словам специалистов, животные сейчас едят почти всё и много. Лакомятся лесными ягодами, выходят на поля подсолнечника и ведут себя достаточно оживленно. Именно в это время увеличиваются случаи встречи медведя и человека. Одни пошли за грибами, другие – за красивыми фотографиями.

- Главное в подобных путешествиях – позаботиться о своей безопасности, - предупреждают в пресс-службе Нацпарка Башкирии и предложили запомнить несколько правил.

  • Если отправились в лес – не бросайте отходы где попало и оставляйте место стоянки чистой. Запах еды привлекает медведей, а с ними – и проблемы.
  • Не берите с собой слишком пахучие продукты питания и предметы бытовой химии. Медведи похожи на любопытных токсикоманов.
  • Постоянно сообщайте о своем присутствии в лесу шумными разговорами или пением. Медведь не терпит громких посторонних звуков и, услышав их издалека, к вам не приблизится.

Но если же встреча с косолапым состоялась, специалисты рекомендуют ни в коем случае не приближаться к животному, даже если он ведет себя миролюбиво, не пугать его, чтобы не спровоцировать нападение и не убегать по той же причине.

- Отходите от животного медленно и лицом к нему, - поделились советами представители Нацпарка РБ.

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