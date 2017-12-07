В Уфе медведи не могут заснуть из-за слишком теплой зимы

К счастью, такие сбои в режиме, по мнению специалистов, не должны отрицательно повлиять на здоровье животных, разве что их характеры от этого изменятся далеко не в лучшую сторону. Когда же снежная и холодная зима все-таки наступит, медведи по правилам должны заснуть до наступления тепла хотя бы на 4-5 месяцев.