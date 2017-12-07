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В Уфе медведи не могут заснуть из-за слишком теплой зимы

7 декабря 2017, 10:46
В столичном парке Лесоводов животные не могут впасть в спячку.

В сложной ситуации оказались медведи, содержащиеся в вольерах уфимского парка Лесоводов. Об этом необычном событии рассказали «Вести-Башкортостан».

По словам специалистов парка, если в прошлом году в это время все медведи уже спали, то сейчас в спячку погрузился только один из шести местных мишек.

- Проблемой для медведей стало отсутствие снега и низких температур, ведь по законам природы они должны впасть в спячку при -10°С и при наличии достаточного количества снега. Но нынешняя осень пока не порадовала животных ни тем, ни другим, - говорят представители парка Лесоводов.

Впрочем, тут есть еще одна причина. Дело в том, что на воле медведи с приходом зимы вынуждены впадать в спячку из-за недостатка еды, а в зоопарках эта проблема для них становится уже неактуальна.

К счастью, такие сбои в режиме, по мнению специалистов, не должны отрицательно повлиять на здоровье животных, разве что их характеры от этого изменятся далеко не в лучшую сторону. Когда же снежная и холодная зима все-таки наступит, медведи по правилам должны заснуть до наступления тепла хотя бы на 4-5 месяцев.

Правда, в неволе сон у медведей является весьма чутким, так что сотрудники парка Лесоводов стараются вести себя рядом с их вольерами максимально тихо.

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