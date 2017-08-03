mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии медведь напал на лошадь, защищавшую жеребенка

3 августа 2017, 13:15
История с нападением медведей на домашних животных с регулярностью появляются на новостных лентах и в социальных сетях.

Как нам рассказал хозяин лошади по имени «Йондоз» (Звезда – прим. ред.) Гаяз Хазиев в этот день она паслась в табуне вместе со своим жеребенком в с 7 км от деревни Сабырово. Медведь напал на жеребенка, лошадь бросилась его защищать.

- Вы сами видите на фото, как пострадала лошадь, у нее на животе следы когтей, весь левый бок покалечен. Несмотря на то, что моей кобылице уже 30 лет она сумела защитить своего жеребенка от дикого зверя, хорошо что она осталась жива, мы ей делаем уколы и мажем раны мазью

- рассказал нам Гаяз. – 7 лет назад уже был такой случай, когда медведь напал на Йондоз, тогда она была привязана и не смогла защитить жеребенка, которого медведь съел. Месяц назад тоже был такой случай, когда от лап «хозяина леса» пострадали две коровы, их к сожалению не спасли.

По словам жителя деревни Сабырово Зилаирского района Гаяза Хазиева в их округе медведей развелось очень много.

- Охранники нефтепровода каждый день летают над деревней, говорят, что в лесу медведей много ,как зайцев.

Материалы по теме
В Башкирии расплодились медведи - жители трех районовМедведь, убитый природоохранным инспектором, отомстил ему после смертиГолодный из-за засухи медведь пришел к жилому дому и нашел там свою смерть
#Новости#Азат Гиззатуллин#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48