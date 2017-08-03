В Башкирии медведь напал на лошадь, защищавшую жеребенка

- рассказал нам Гаяз. – 7 лет назад уже был такой случай, когда медведь напал на Йондоз, тогда она была привязана и не смогла защитить жеребенка, которого медведь съел. Месяц назад тоже был такой случай, когда от лап «хозяина леса» пострадали две коровы, их к сожалению не спасли.