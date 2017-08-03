В Башкирии медведь напал на лошадь, защищавшую жеребенка

Как нам рассказал хозяин лошади по имени «Йондоз» (Звезда – прим. ред.) Гаяз Хазиев в этот день она паслась в табуне вместе со своим жеребенком в с 7 км от деревни Сабырово. Медведь напал на жеребенка, лошадь бросилась его защищать.
- Вы сами видите на фото, как пострадала лошадь, у нее на животе следы когтей, весь левый бок покалечен. Несмотря на то, что моей кобылице уже 30 лет она сумела защитить своего жеребенка от дикого зверя, хорошо что она осталась жива, мы ей делаем уколы и мажем раны мазью
- рассказал нам Гаяз. – 7 лет назад уже был такой случай, когда медведь напал на Йондоз, тогда она была привязана и не смогла защитить жеребенка, которого медведь съел. Месяц назад тоже был такой случай, когда от лап «хозяина леса» пострадали две коровы, их к сожалению не спасли.
По словам жителя деревни Сабырово Зилаирского района Гаяза Хазиева в их округе медведей развелось очень много.
- Охранники нефтепровода каждый день летают над деревней, говорят, что в лесу медведей много ,как зайцев.