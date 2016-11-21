В Уфе маме двоих детей нужны деньги на трансплантацию костного мозга

О том, что она больна, Светлана узнала в августе прошлого года. И с тех пор она проходит постоянное лечение. Было уже восемь курсов химиотерапии – шесть в Уфе и два в Санкт-Петербурге. В этом году в северной столице ей сделали и трансплантацию костного мозга. Но все это не помогло: болезнь продолжает прогрессировать. Сейчас вновь нужна трансплантация костного мозга от донора.