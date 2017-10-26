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«Спасите маму»: учителю из Уфы срочно требуется пересадка костного мозга

26 октября 2017, 11:23
«Помогите спасти маму», - с такой просьбой обращается ко всем неравнодушным 12-летний Алексей. Его маме, Гришиной Татьяне Николаевне, срочно требуется пересадка костного мозга.

Гришина Татьяна – учительница младших классов уфимской школы № 85.

«Дорогие друзья, мы обращаемся к вам с большой просьбой о помощи. Замечательный педагог тяжело больна. Врачи поставили диагноз - острый миелобластный лейкоз. Педагоги, а особенно учителя начальных классов, - это те люди, которые формируют наших детей, которые вкладывают в них любовь и душу. Татьяна Николаевна была рядом с нашими детишками тогда, когда у них всё начиналось, она любила их и поддерживала! Поэтому сейчас и нам очень хочется поддержать её, помочь ей выздороветь и дать возможность быть рядом со своим ребёнком», - просят родные и близкие Татьяны Николаевны.

В течение года педагоги и родители учеников сдавали донорскую кровь, но этого оказалось недостаточно – состояние здоровья резко ухудшилось.

Срочно требуется пересадка костного мозга. Стоимость операции - 1 500 000 рублей. Сумму необходимо собрать до 31 декабря 2017 года. У семьи учительницы начальных классов нет таких средств, самостоятельно им не справиться. Сейчас Татьяна Николаевна проходит курс химиотерапии. От результата проведения лечения будет зависеть, как скоро можно будет делать операцию в Санкт-Петербурге.

На данный момент собрано 185 тысяч рублей.

Дома Татьяну Николаевну ждет 12-летний сын Алексей. Он верит, что его мама скоро сможет вернуться домой, что она снова будет читать ему сказки на ночь и целовать перед сном. Родные, педагоги и просто неравнодушные люди организовали благотворительную акцию в поддержку Татьяны Николаевны.

11 ноября 2017 года в школе № 85 пройдет сбор макулатуры и осенняя ярмарка. Все собранные денежные средства пойдут на оплату операции в Санкт-Петербурге.

«Призываем всех протянуть руку помощи и принять участие в акции», - просят организаторы благотворительной акции.

Реквизиты для желающих помочь:

Номер карты Сбербанк

4276 0600 4767 6823 (на имя Гришиной Татьяны Николаевны)

Номер телефона, к которому привязана карта Сбербанка:

8-937-316-26-60

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#Новости#Евгения Исаева#Общество
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