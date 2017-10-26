«Спасите маму»: учителю из Уфы срочно требуется пересадка костного мозга

«Дорогие друзья, мы обращаемся к вам с большой просьбой о помощи. Замечательный педагог тяжело больна. Врачи поставили диагноз - острый миелобластный лейкоз. Педагоги, а особенно учителя начальных классов, - это те люди, которые формируют наших детей, которые вкладывают в них любовь и душу. Татьяна Николаевна была рядом с нашими детишками тогда, когда у них всё начиналось, она любила их и поддерживала! Поэтому сейчас и нам очень хочется поддержать её, помочь ей выздороветь и дать возможность быть рядом со своим ребёнком», - просят родные и близкие Татьяны Николаевны.