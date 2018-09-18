mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии леса начали патрулировать беспилотники

18 сентября 2018, 11:12
Всего для авиапатрулирования утверждено шесть маршрутов.

С 18 сентября леса Башкирии будут патрулировать беспилотные летательные аппараты, сообщает «Башинформ». Использование аппаратов позволит более оперативно выявлять нарушения лесного законодательства и обнаруживать лесные пожары на ранней стадии и на малых площадях.

Всего для контроля за лесопожарной обстановкой в Башкирии утверждено шесть маршрутов авиационного патрулирования общей протяженностью 3584 километра. График авиапатрулирования зависит от класса пожароопасности: чем выше класс, тем чаще совершаются вылеты.

Минлесхоз Башкирии призывает граждан при посещении лесов к бдительности и соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. В случае возникновения угрозы пожара необходимо позвонить по номеру телефона региональной диспетчерской службы при минлесхозе РБ: (347) 218-14-14 (круглосуточно) и на единый федеральный номер лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Материалы по теме
Хамитов:будем следить за лесом Башкирии через беспилотники и суперкомпьютерБеспилотники будут использоваться в Уфе для съемки ДТП и доставки грузов
#Новости#Рустэм Башкирцев#Технологии
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48