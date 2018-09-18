В Башкирии леса начали патрулировать беспилотники

С 18 сентября леса Башкирии будут патрулировать беспилотные летательные аппараты, сообщает «Башинформ». Использование аппаратов позволит более оперативно выявлять нарушения лесного законодательства и обнаруживать лесные пожары на ранней стадии и на малых площадях.
Всего для контроля за лесопожарной обстановкой в Башкирии утверждено шесть маршрутов авиационного патрулирования общей протяженностью 3584 километра. График авиапатрулирования зависит от класса пожароопасности: чем выше класс, тем чаще совершаются вылеты.
Минлесхоз Башкирии призывает граждан при посещении лесов к бдительности и соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. В случае возникновения угрозы пожара необходимо позвонить по номеру телефона региональной диспетчерской службы при минлесхозе РБ: (347) 218-14-14 (круглосуточно) и на единый федеральный номер лесной охраны: 8-800-100-94-00.