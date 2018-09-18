В Башкирии леса начали патрулировать беспилотники

Всего для контроля за лесопожарной обстановкой в Башкирии утверждено шесть маршрутов авиационного патрулирования общей протяженностью 3584 километра. График авиапатрулирования зависит от класса пожароопасности: чем выше класс, тем чаще совершаются вылеты.