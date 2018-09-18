Компания из Китая может создать международный образовательный центр в Уфе

- У нас более 370 тысяч студентов, более 1 млн школьников, более 300 тысяч детей, которые посещают детские сады, - отметил он. - Наше правительство поддерживает сотрудничество школ и университетов города с зарубежными школами и вузами. В большинстве наших школ главным иностранным языком является английский, но в некоторых уже есть русский язык.