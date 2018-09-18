Компания из Китая может создать международный образовательный центр в Уфе

Вчера, 17 сентября, глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с делегацией города Циндао (Китай), сообщили в пресс-службе главы региона. Рустэм Хамитов и мэр Циндао Мэн Фаньли обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества и реализации совместных проектов.
В ходе встречи было подписано соглашение о намерениях создания в Уфе образовательного центра в рамках Международного проекта профессионального образования Weidong-Demos.
- Мы подписали семь межправительственных соглашений с провинциями Хэйлунцзян, Ляонин, Цзянси, Аньхой, Сычуань, городом Чунцин, - отметил в ходе встречи глава Башкирии. - Планируем подписать новые соглашения с провинциями Хэйлунцзян и Хубэй.
- Нам хотелось бы установить с вами отношения в области образования, - сказал Рустэм Хамитов. - Республика начинает большую работу с одной из ведущих мировых компаний в области современных технологий в образовании – Weidong-Demos. Мы хотели бы в рамках Делового совета ШОС создать в Уфе региональный образовательный центр.
- Всё больше специалистов из Китая работает в России, - пояснил он. - В промышленном производстве страны используется всё больше китайских технологий. Поэтому нужно иметь центр, который бы обучал в том числе наших российских специалистов умению работать по вашим стандартам.
По словам мэра Циндао Мэна Фанли, город Циндао является важным образовательным центром Китая.
- У нас более 370 тысяч студентов, более 1 млн школьников, более 300 тысяч детей, которые посещают детские сады, - отметил он. - Наше правительство поддерживает сотрудничество школ и университетов города с зарубежными школами и вузами. В большинстве наших школ главным иностранным языком является английский, но в некоторых уже есть русский язык.
- У нас есть очень хорошие предприятия, которые занимаются бизнесом в сфере образования, - сказал Мэн Фанли. - Одно из них – компанию Weidong – сегодня уже упомянули. Наше правительство поддерживает такие компании, которые могут открыть для нашего образования международный рынок.
По словам президента Торгово-промышленной палаты Башкирии Азата Фазлыева, одним из возможных направлений сотрудничества между Башкортостаном и Циндао может стать создание в республике совместных российско-китайских предприятий в сферах машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства. В дальнейшем это позволит выстроить логистический транспортный коридор между Башкортостаном и Циндао, что даст возможность рассматривать китайский город как морские ворота в Юго-Восточную Азию и другие страны.
Азат Фазлыев подчеркнул, что на примере республики можно отработать взаимодействие с другими регионами Российской Федерации и странами ШОС – как и Башкортостан, многие из них находятся внутри материка, удалены от морских границ и имеют такую же логистическую потребность.
По мнению президента Торгово-промышленной палаты республики, языковой и культурный барьеры, а также незнание применяемых технологий создают сложности в работе над совместными российско-китайскими проектами. Реализация образовательного проекта с корпорацией Weidong поможет решить эту проблему.
Справка. Китайская Народная Республика занимает второе место среди внешнеторговых партнёров Башкортостана. Объём республиканского товарооборота с Китаем в 2017 году составил 675,3 млн долларов, причём более 80 процентов этой суммы (546,7 млн долларов – максимальная величина за всю историю торговых отношений) приходится на экспортные поставки.
Среди экспортируемой из Башкортостана в Китай продукции – турбореактивные двигатели (77 процентов), химическая продукция и синтетический каучук, вертолёты, нефтепродукты, сырая сера, изделия из цветных металлов, измерительные приборы, ручные инструменты, ДСП и лесоматериалы, мёд, водка и другие товары. Основными позициями импорта являются машины, оборудование и транспортные средства (63 процента), продукция химической промышленности (14 процентов), металлические изделия (9 процентов), текстиль (7 процентов), консервированные овощи и фрукты (3 процента).
На территории республики осуществляют деятельность 22 предприятия, созданных при участии капитала из Китая.