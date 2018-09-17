В Башкирии горят 3,5 га лесов

15 сентября МЧС Башкирии объявило пятый класс пожароопасности: горят 3,5 га лесов в Бурзянском районе. Очаг возгорания пока не ликвидирован. Также в Мелеузовском, Куюргазинском, Кугарчинском и Баймакском районах следует обратить особое внимание на пожарную безопасность.
В ведомстве в очередной раз напомнили правила поведения при пожаре. Если вы обнаружили небольшой пожар в лесу, постарайтесь затушить его; заливайте огонь водой из ближайшей лужи или водоема, засыпайте землей; используйте для тушения ветки и мокрую одежду; ветви и ткань переворачиваете, чтобы они не загорелись; потушив – убедитесь, что огонь снова не разгорится.