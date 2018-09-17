mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии горят 3,5 га лесов

17 сентября 2018, 14:19
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

15 сентября МЧС Башкирии объявило пятый класс пожароопасности: горят 3,5 га лесов в Бурзянском районе. Очаг возгорания пока не ликвидирован. Также в Мелеузовском, Куюргазинском, Кугарчинском и Баймакском районах следует обратить особое внимание на пожарную безопасность.

В ведомстве в очередной раз напомнили правила поведения при пожаре. Если вы обнаружили небольшой пожар в лесу, постарайтесь затушить его; заливайте огонь водой из ближайшей лужи или водоема, засыпайте землей; используйте для тушения ветки и мокрую одежду; ветви и ткань переворачиваете, чтобы они не загорелись; потушив – убедитесь, что огонь снова не разгорится.

Материалы по теме
В Уфе выясняют причину крупного пожара в ресторане «Даско-Гарден»В Башкирии произошел пожар в фермерском хозяйствеВ Башкирии произошел крупный пожар в частном секторе
#Новости#Пожарно-спасательная часть#Пожар#Виктория Куприянова#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48