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В Башкирии алиментщик накопил 550 тысяч рублей долга перед дочерью

17 сентября 2018, 11:01
Сейчас мужчину разыскивают судебные приставы.

Игорь Емелев накопил долг по алиментным платежам на сумму свыше 550 000 рублей, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики.

В отделе судебных приставов в Мелеузовском районе на исполнении находится исполнительное производство по взысканию алиментов с должника Емелева Игоря Анатольевича, 20.06.1985 года рождения, который накопил более полумиллиона рублей алиментов.

По адресу регистрации должник не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является. Где он находится сейчас - неизвестно.

Если вы что-либо знаете о местонахождении мужчины, сообщите в УФССП России по Республике Башкортостан в дежурную часть по телефону: (8 347)273-56-40.

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