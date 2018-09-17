В Башкирии алиментщик накопил 550 тысяч рублей долга перед дочерью

Игорь Емелев накопил долг по алиментным платежам на сумму свыше 550 000 рублей, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики.
В отделе судебных приставов в Мелеузовском районе на исполнении находится исполнительное производство по взысканию алиментов с должника Емелева Игоря Анатольевича, 20.06.1985 года рождения, который накопил более полумиллиона рублей алиментов.
По адресу регистрации должник не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является. Где он находится сейчас - неизвестно.
Если вы что-либо знаете о местонахождении мужчины, сообщите в УФССП России по Республике Башкортостан в дежурную часть по телефону: (8 347)273-56-40.