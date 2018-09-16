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МЧС Башкирии объявило предупреждение об опасности из-за лесных пожаров

16 сентября 2018, 16:05
Спасатели рекомендуют проявлять повышенную осторожность во время загородных поездок на природу.

Главное управление МЧС РФ по РБ объявило предупреждение о повышенной пожарной опасности, связанной с высоко вероятностью возникновения лесных пожаров.

Основанием для этого является прогноз Башгидромета о том, что в ближайшие дни в южных и юго-восточных районах республики сохранится чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ отмечают, что необходимо воздерживаться от разведения костров и проявлять большую осторожность при приготовлении шашлыков на природу и тому подобных развлечениях.

При обнаружении возгорания следует попытаться ликвидировать очаг, засыпав его землей или залив водой, а также вызывать пожарную службу по номеру 101.

Дождливая погода придет в республику только в середине следующей недели

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