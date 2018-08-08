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В Башкирии объявили чрезвычайную пожароопасность - высока вероятность лесных пожаров

8 августа 2018, 14:22
Граждан просят быть осторожными и не нарушать правила пребывания на природе в период высокой пожароопасности.

С 9 по 10 августа местами по югу республики будет чрезвычайная пожароопасность пятого класса, сообщили в пресс-службе госкомитета по чрезвычайным ситуациям республики.

Это означает, что необходимо соблюдать запрет на посещение лесов, не разжигать сухую траву на полях и лесных полянах. В том числе запрещено кидать непотушенные спички или сигареты, пользоваться различными пиротехническими изделиями, заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах, поскольку искры из глушителя могут вызвать пожар. Также недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, чтобы те не смогли сработать как зажигательные линзы.

Совсем недавно, в начале августа, МЧС предупреждали о четвертом классе пожароопасности лесов в Альшеевском, Бирском, Буздякском, Илишевском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Хайбуллинском и Янаульском районах.

Стоить отметить, что с начала пожароопасного периода в Башкирии вспыхнули 112 природных пожаров на общей площади более 793 га.

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