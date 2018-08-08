В Башкирии объявили чрезвычайную пожароопасность - высока вероятность лесных пожаров

Это означает, что необходимо соблюдать запрет на посещение лесов, не разжигать сухую траву на полях и лесных полянах. В том числе запрещено кидать непотушенные спички или сигареты, пользоваться различными пиротехническими изделиями, заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах, поскольку искры из глушителя могут вызвать пожар. Также недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, чтобы те не смогли сработать как зажигательные линзы.