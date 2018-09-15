В Уфе состоялся большой фестиваль меда

Как и сообщали ранее организаторы, здесь были представлены лучшие сорта меда Башкирии с разных районов.
Торжественное открытие фестиваля состоялось утром, около 11:00 часов. Затем гости могли насладиться концертной программой.
Ярмарочная площадка работала с 9.00 до 17.00 часов.Все желающие здесь смогли попробовать десятки сортов меда и приобрести те, которые понравились.
Здесь также работала выставка экспонатов пчеловодства. Пасечники рассказывали об истории своего ремесла и о полезных свойствах их продукции - перги, воска и пыльцы, настоек из подмора, прополиса и прополисных холстиков.
В рамках фестиваля состоялись конкурсы среди производителей меда по следующим номинациям: «Лучшее оформление юрты муниципального района - участника», «Лучшее оформление торговой точки пчеловода», «Широкий ассортимент продукции пчеловодства», «Семейная династия» (не менее 3-х человек), «Самый юный участник фестиваля».