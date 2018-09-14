Сила милосердия: двойняшки Дэни и Дания из Башкирии мечтают вернуть зрение

История появления малышей на свет очень сложная и даже запутанная. Их мама, Наталья Максимова, встретила ливийца по имени Хатэм, который увез ее из России к себе на родину. В то время в Ливии была сложная обстановка, но Хатэм работал в престижной компании, имел стабильный доход и, несмотря на все сложности, они решились на первого ребенка, Лейлу, а спустя еще два года поняли, что Лейле нужен брат или сестра – вдвоем веселее.