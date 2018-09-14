Сила милосердия: двойняшки Дэни и Дания из Башкирии мечтают вернуть зрение

Дэни и Дания родились в конце августа 2016 года – значительно раньше срока, на 28-ой неделе. Дание повезло чуточку больше, чем брату. У обоих обнаружены нарушения в развитии. Но если Дания стоит на ногах и немного видит этот мир, то у Дэни только одна возможность познания окружающего – на ощупь.
Уфимский центр абилитации «Любимый малыш» уже значительно помог семье: без дополнительных занятий детки были бы совсем слабы. Но новый курс способен как минимум на 80% восстановить здоровье Дэни и Дании, а для этого необходимо собрать 110 000 рублей.
История появления малышей на свет очень сложная и даже запутанная. Их мама, Наталья Максимова, встретила ливийца по имени Хатэм, который увез ее из России к себе на родину. В то время в Ливии была сложная обстановка, но Хатэм работал в престижной компании, имел стабильный доход и, несмотря на все сложности, они решились на первого ребенка, Лейлу, а спустя еще два года поняли, что Лейле нужен брат или сестра – вдвоем веселее.
Только вот забеременеть сама Наталья не смогла, и пришлось прибегнуть к ЭКО. Теперь вместо одного малыша семья ждала двойное пополнение. Но двойняшки, видимо, настолько хотели встретиться с родителями, что родились килограммовыми крохами на 12 недель раньше срока. Два комочка с очень низкой массой тела - 1220 и 1255 граммов – сразу же у матери забрали в реанимацию. На целый месяц.
После их наконец-то выписали, но с неутешительным диагнозом - ретинопатия пятой степени на обоих глазах. Семья вернулась на родину Натальи, в Башкирию.
- Я не люблю казаться беспомощной, но теперь мне приходится менять свои принципы. Я не могу оплатить своим детям курсы абилитации самостоятельно, и это сжигает меня изнутри ежесекундно, - рассказывает мама Дэни и Дании Наталья.
Шансы на излечение у малышей есть. Как уже было сказано выше, процедурам абилитации под силу спасти эту семью, но для этого понадобится понимание и милосердие неравнодушных. Пожертвование можно сделать здесь.