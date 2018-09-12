В детском лагере в Башкирии двое подростков избили 11-летнюю девочку

Информацией из соцсетей заинтересовался следственный комитет Башкирии. На просторах интернета было опубликовано сообщение об избиении 11-летней девочки из Челябинской области в одном из детских лагерей Башкирии. Драка завязалась между двумя мальчиками из лагеря, но досталось и девочке. В результате у нее были зафиксрованы телесные повреждения.