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В детском лагере в Башкирии двое подростков избили 11-летнюю девочку

12 сентября 2018, 18:17
Она приехала на отдых из Челябинской области.

Информацией из соцсетей заинтересовался следственный комитет Башкирии. На просторах интернета было опубликовано сообщение об избиении 11-летней девочки из Челябинской области в одном из детских лагерей Башкирии. Драка завязалась между двумя мальчиками из лагеря, но досталось и девочке. В результате у нее были зафиксрованы телесные повреждения.

- Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям сотрудников детского учреждения, - отметили в пресс-службе следкома республики.

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