На птичьих правах: В Уфе семью с инвалидом заставляют переехать в снесенный дом

- В 2017 и 2018 годах суд установил своими определениями, что препятствий к исполнению решения суда от 2010 года о выселении семьи Авхадеевых нет, так как Орджоникидзекским судом их старая жилплощадь была изъята для муниципальных нужд с выплатой денег. По закону мэрия обязана предоставить этой семье либо деньги либо жилье. Авхадеевы просили жилье, однако город сам захотел им принудительно дать денег – 1 млн 700 тысяч рублей, - поясняет ситуацию адвокат Эльза Маулимшина. - Вот только загвоздка в том, что никаких денег Авхадеевым администрация так и не выплатила по сей день, а между тем, срок действия решения Орджоникидзевского районного суда в части выплат денег истек еще в 2015 году. В соответствии с этим получается, что власти должны предоставить семье уже не деньги, а точно – дать жилье.