На птичьих правах: В Уфе семью с инвалидом заставляют переехать в снесенный дом

Злоключения семьи Авхадеевых из Уфы начались восемь лет назад, когда многочисленную родню выселили из квартиры аварийного дома №26 по улице Российской. Ту квартиру когда-то, в 70-ые годы, получили старшие супруги Авхадеевы с работы.
Теперь дом официально пошел под снос, а взамен квартиры Авхадеевым предложили переехать в трехкомнатную квартиру в новостройке по улице Амантая. На руки семья получила официальное гарантийное письмо от имени руководства столичного «Центра недвижимости», в котором Авхадеевым от имени и по поручению администрации города обещали предоставить новую квартиру в доме по улице Амантая в собственность.
И все бы ничего, но потом внезапно начались бесконечные неприятности.
«Вас тут не стояло!»
Буквально через месяц Служба сноса и расселения передумала и отменила свое решение и отозвала вышеупомянутое гарантийное письмо, а мэрия Уфы обратилась в суд с иском о выселении Авхадеевых из новой квартиры. Судебные споры тянутся все последние восемь лет. При этом их регулярно навещают судебные приставы, чтобы выселить с улицы Амантая.
В прежней квартире по улице Российской, 26 были прописаны пять человек: Насима, ее супруг Гайса, сыновья Эдуард и Ильдар, а также брат Гайсы — Радик, который имеет собственное жилье и с Авхадеевыми вместе никогда не жил. С тех пор после расселения ситуация изменилась, так сказать, и качественно, и количественно. За минувшие годы скончался от эпилептического удара Ильдар. Жилплощадь сейчас занимают шестеро: Насима-апа, ее муж-инвалид 1 группы Гайса, Эдуард, его жена Алена и две их несовершеннолетних дочки.
К слову, Ильдар Авхадеев умер в 2015 году как раз после очередной попытки выселения семьи из квартиры по улице Амантая. По словам Насимы, сын впал в кому, перенервничав после визита приставов и умер, не приходя в сознание.
Порой кажется, что ситуация достигает своего бредового пика, потому что из судебных решений следует, что семья должна переехать обратно в несуществующий дом № 26 по улице Российской, который давно снесен.
- В 2017 и 2018 годах суд установил своими определениями, что препятствий к исполнению решения суда от 2010 года о выселении семьи Авхадеевых нет, так как Орджоникидзекским судом их старая жилплощадь была изъята для муниципальных нужд с выплатой денег. По закону мэрия обязана предоставить этой семье либо деньги либо жилье. Авхадеевы просили жилье, однако город сам захотел им принудительно дать денег – 1 млн 700 тысяч рублей, - поясняет ситуацию адвокат Эльза Маулимшина. - Вот только загвоздка в том, что никаких денег Авхадеевым администрация так и не выплатила по сей день, а между тем, срок действия решения Орджоникидзевского районного суда в части выплат денег истек еще в 2015 году. В соответствии с этим получается, что власти должны предоставить семье уже не деньги, а точно – дать жилье.
Маразм крепчал
Исправить этот юридический казус пока ни один судья не решился. Тем временем судебные приставы регулярно являются для выполнения своей миссии, но куда переселять семью не знают. В конце концов, приставы даже сами обратились с запросом в суд по поводу логики содержания исполнительного производства. Таким образом, история движется по замкнутому, лишенному логики кругу. Авхадеевы даже вещи из коробок не распаковали до сих пор полностью, будучи постоянно на нервах и готовясь к выселению.
Судебные приставы, не сумев выселить семью в никуда, стали воздействовать на ее членов по-другому. Так, у Насимы и Гайсы начали списывать со счета пенсию в качестве штрафа за то, что Авхадеевы не выселяются. В итоге оба пенсионера написали заявления о блокировке их карт, попросив выдавать им пенсии наличными. Эдуард Авхадеев работает на фанерном комбинате, где в последнее время стали задерживать зарплату (в феврале этого года ЭСКБ подала на банкротство комбината).
Его жена Алена, будучи в декретном отпуске, нанялась мыть полы в подъездах, чтобы хоть немного заработать. Что немаловажно – при всем этом семья регулярно оплачивает коммунальные услуги, хотя и живет в квартире, по сути, на птичьих правах.
- Мы обращались к главе республики Рустэму Хамитову, от него наше письмо переслали главе администрации Уфы Иреку Ялалову. Но ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки. И, как нам кажется, не сдвинется, пока мэр не вернется из отпуска, - уточнила Эльза Маулимшина. – Ялалов должен выйти на работу после выборов 9 сентября, а 12 сентября у нас истекает срок подачи кассационной жалобы. Пока никакого просвета нет.
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