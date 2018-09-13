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В Уфе прошла «Театральная ночь-2018»

13 сентября 2018, 11:19
Жителям города показали уже полюбившиеся спектакли и представили премьеры.

12 сентября уфимцы посетили ежегодный фестиваль «Театральная ночь». Традиционно в мероприятии приняли участие профессиональные и любительские театральные коллективы.

На малой сцене Башдрама представили спектакль «Я сотворил тебя...» по пьесе Туфана Миннуллина в постановке Азата Надыргулова, а в кулуаре прошла читка пьесы Шауры Шакуровой «За синими туманами».

В Башгостеатре оперы и балета показали спектакль «Двойник Доры Маар» театра-студии «Alter ego», а в фойе театра можн было посмотреть выставку работ Доры Маар, французской фотохудожницы, работающей в жанре сюрреализма.

На сцене молодежного театра прошла музыкальная комедия «Четыре жениха Диляфруз» по пьесе Туфана Миннуллина и «Чума на оба ваши дома» по пьесе Григория Горина.

Башкирский государственный театр кукол сделал программу для самых маленьких и их родителей: это спектакли «Девочка и пришелец» и «Хроники путешествия Нильса».

Напомним, «Театральная ночь» проходит в Уфе с 2012 года.

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