В Уфе прошла «Театральная ночь-2018»

12 сентября уфимцы посетили ежегодный фестиваль «Театральная ночь». Традиционно в мероприятии приняли участие профессиональные и любительские театральные коллективы.
На малой сцене Башдрама представили спектакль «Я сотворил тебя...» по пьесе Туфана Миннуллина в постановке Азата Надыргулова, а в кулуаре прошла читка пьесы Шауры Шакуровой «За синими туманами».
В Башгостеатре оперы и балета показали спектакль «Двойник Доры Маар» театра-студии «Alter ego», а в фойе театра можн было посмотреть выставку работ Доры Маар, французской фотохудожницы, работающей в жанре сюрреализма.
На сцене молодежного театра прошла музыкальная комедия «Четыре жениха Диляфруз» по пьесе Туфана Миннуллина и «Чума на оба ваши дома» по пьесе Григория Горина.
Башкирский государственный театр кукол сделал программу для самых маленьких и их родителей: это спектакли «Девочка и пришелец» и «Хроники путешествия Нильса».
Напомним, «Театральная ночь» проходит в Уфе с 2012 года.