mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября 2018, 11:16

Published 9 сентября 2018, 11:16

Modified 17 октября 2022, 19:22

Updated 17 октября 2022, 19:22

Депутат Госдумы от Башкирии лично убедилась: процесс голосования максимально упрощен

9 сентября 2018, 11:16
Сюжет
Выборы
Инга Юмашева заявила, что убедилась в наличии гарантий в честных выборах.

Сегодня, 9 сентября, в соцсетях отчиталась о своем участии в выборах депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Инга Юмашева. Она разместила в соцсетях фото с избирательного участка и комментарий.

- Призываю всех, кто неравнодушен к судьбе нашего края и желает процветания нашей республики, прийти на выборы и проголосовать за своего кандидата. Это не только наше право, но и наш долг – самим определять, кто встанет у руля будущих изменений. Важно, что большинство избирательных участков оснащены КОИБами. Процесс голосования и обработки бюллетеней максимально упрощен и автоматизирован – это гарантирует честный подсчет и справедливый результат, - сообщила Инга Юмашева.

Депутат выразила мнение, что в выборах примут участие много активных деятелей и политиков со всей нашей республики.

Напомним, 9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

Материалы по теме
Выборы-2018: На избирательных участках в Уфе в основном задалось «ленивое утро»Выборы в уфимском Затоне: «Весной как на праздник, осенью как на похороны!»
#Политика#Новости#Выборы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика