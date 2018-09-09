Депутат Госдумы от Башкирии лично убедилась: процесс голосования максимально упрощен

- Призываю всех, кто неравнодушен к судьбе нашего края и желает процветания нашей республики, прийти на выборы и проголосовать за своего кандидата. Это не только наше право, но и наш долг – самим определять, кто встанет у руля будущих изменений. Важно, что большинство избирательных участков оснащены КОИБами. Процесс голосования и обработки бюллетеней максимально упрощен и автоматизирован – это гарантирует честный подсчет и справедливый результат, - сообщила Инга Юмашева.