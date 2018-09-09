Депутат Госдумы от Башкирии лично убедилась: процесс голосования максимально упрощен

Posted 9 сентября 2018, 11:16
Published 9 сентября 2018, 11:16
Modified 17 октября 2022, 19:22
Updated 17 октября 2022, 19:22
Сегодня, 9 сентября, в соцсетях отчиталась о своем участии в выборах депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Инга Юмашева. Она разместила в соцсетях фото с избирательного участка и комментарий.
- Призываю всех, кто неравнодушен к судьбе нашего края и желает процветания нашей республики, прийти на выборы и проголосовать за своего кандидата. Это не только наше право, но и наш долг – самим определять, кто встанет у руля будущих изменений. Важно, что большинство избирательных участков оснащены КОИБами. Процесс голосования и обработки бюллетеней максимально упрощен и автоматизирован – это гарантирует честный подсчет и справедливый результат, - сообщила Инга Юмашева.
Депутат выразила мнение, что в выборах примут участие много активных деятелей и политиков со всей нашей республики.
Напомним, 9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.