Выборы в уфимском Затоне: «Весной как на праздник, осенью как на похороны!»

О том, что явка на определенный тот же момент времени по сравнению с президентскими выборами весной этого года значительно меньше, красноречиво может говорить следующий факт. На 200-м избирательном участке в микрорайоне Затон (Ленинский район Уфы) по состоянию на 14.00 полка с выпечкой практически нетронута. В прошлый раз, когда выбирали главу государства и когда явка была значительно выше, уже к полудню все пирожки разлетелись безвозвратно. Сейчас же выпечка лежит, никого не привлекая своей увядающей утренней свежестью. А может и дорого: 50 рублей за учпочмак и 60 целковых за сомнительного вида пиццу – кусается, как разочарованно выразился пришедший на участок избиратель.