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Posted 9 сентября 2018, 10:05

Published 9 сентября 2018, 10:05

Modified 17 октября 2022, 19:22

Updated 17 октября 2022, 19:22

Выборы в уфимском Затоне: «Весной как на праздник, осенью как на похороны!»

9 сентября 2018, 10:05
Сюжет
Выборы
До уфимских районов стали доходить современные технологии: установили КОИБы.

О том, что явка на определенный тот же момент времени по сравнению с президентскими выборами весной этого года значительно меньше, красноречиво может говорить следующий факт. На 200-м избирательном участке в микрорайоне Затон (Ленинский район Уфы) по состоянию на 14.00 полка с выпечкой практически нетронута. В прошлый раз, когда выбирали главу государства и когда явка была значительно выше, уже к полудню все пирожки разлетелись безвозвратно. Сейчас же выпечка лежит, никого не привлекая своей увядающей утренней свежестью. А может и дорого: 50 рублей за учпочмак и 60 целковых за сомнительного вида пиццу – кусается, как разочарованно выразился пришедший на участок избиратель.

Да и без музыки явно скучновато было. Если полгода назад на входе в уфимское речное училище, где находится участок № 200, установили мощные колонки и на всю громкость врубили сборник военно-патриотических песен, о том, что в тот день были выборы, узнали даже те, кто об этом не догадывался. И так в радиусе нескольких кварталов.

В самом зале регистрации актов гражданского волеизъявления вяло: народу почти никого нет. В два часа дня в зале я и пара человек. В прошлый раз примерно в полдень было раз в десять больше людей. Из новшеств: установили комплексы обработки избирательных бюллетеней, КОИБы. Или электронные урны, как в простонародье. Для тех, кто с ними имеет дело впервые, интуитивно все ясно: кладешь бюллетень лицом вниз, КОИБ его заглатывает. А нет, второй не прошел.

Я уже развернулся и направился к выходу со странным чувством выполненного долга, как меня окликнула девушка, стоявшая рядом с КОИБами и помогающая правильно опустить бюллетени тем, кто с техникой на вы с большой буквы. Оказалось, что второй мой бюллетень (там, где партии, а не персоналии), электронная урна выплюнула. Что-то не понравилось.

Я согрешил на то, что бумажку по привычке я согнул вдвое, чтобы кто ненароком не подглядел, за кого я проголосовал. Перед тем, как положить листок в КОИБ, конечно, я ее выпрямил. Получилось – с четвертого раза.

- Лучше бы КОИБы в прошлый раз к нам установили, когда бюллетеней много было, – сказала член избирательной комиссии, выдавшая мне бюллетень. На мой вопрос о явке, она ответила со скукой в голосе: да та-ак, мало. И не спросила почему-то, как в тот раз очень интересовалась – кроме меня из тех, кто прописан в моей квартире, еще кто-то придет ли.

- Хоть бы музыку включили! А то сидят, как на похоронах, с такими лицами. Раньше как на праздник ходили на выборы, а сейчас… – сокрушалась на выходе местная жительница солидного возраста. Видимо, других праздников в жизни-то и нет больше.

Напомним, что сегодня, 9 сентября, в России Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня. В списки избирателей включены около 65 миллионов человек.

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#Политика#Новости#Выборы
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