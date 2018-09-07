В Уфе открылась выставка картин редкой частной коллекции «Под одним небом»

Картины Жоржа Сёра и Одилона Редона, Альбера Марке и Мориса Утрилло, Петра Кончаловского и Владимира Лебедева, Анатолия Зверева и Владимира Вейсберга – все это новая выставка из частной коллекции Инны Баженовой. Экспозиция «Под одним небом» в музее имени Нестерова собрала 43 работы французских и русских художников, а также подарила Уфе возможность увидеть несколько редких картин собственно Нестерова и Бурлюка.
- Выставка посвящена интернациональным взаимосвязям в искусстве, в первую очередь, французской и русской живописных школ, имеющих, как известно, многолетнюю достойную историю, - уточняет владелица частного собрания Инна Баженова. - Для меня одинаково важны и отечественная, и мировая художественная практика. В искусстве мне интересны все точки схода: взаимовлияния, желание учиться у соседей, обмен информацией.
Центральное произведение выставки – картина Жоржа Сёра «Больница и маяк в Онфлёре». Не только искусствоведы, но и искушенные любители художественного искусства узнают «Монмартр» Мориса Утрилло и работы Андре Дерена, Андре Дюнуайе де Сегонзака, Петра Кончаловского, Александра Шевченко и Георгия Ряжского.
- Важнейшая составляющая выставки - два произведения Михаила Нестерова, основателя художественного музея в Уфе: это парные эскизы к росписям Владимирского собора в Киеве, известные как «Благовещение», - уточнили в музее. - Его произведения в экспозиции - еще и дань уважения организаторов выставки музею, созданному великим уфимцем и носящему его имя, музею, который в 2019 году будет отмечать 100-летие со дня своего основания, а в 2020 году - 100-летие со дня своего открытия.
В Уфу частную коллекцию Инны Баженовой привезла основательница Фонда поддержки и развития детского образования Минзаля Ишмуратова, и ее инициативу нельзя не оценить: например, картины француза Сёга можно увидеть только за пределами России, а уфимцев есть возможность посмотреть на них в родном городе. Выставка действует до 31 октября включительно.