В Уфе открылась выставка картин редкой частной коллекции «Под одним небом»

- Важнейшая составляющая выставки - два произведения Михаила Нестерова, основателя художественного музея в Уфе: это парные эскизы к росписям Владимирского собора в Киеве, известные как «Благовещение», - уточнили в музее. - Его произведения в экспозиции - еще и дань уважения организаторов выставки музею, созданному великим уфимцем и носящему его имя, музею, который в 2019 году будет отмечать 100-летие со дня своего основания, а в 2020 году - 100-летие со дня своего открытия.