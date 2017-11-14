В Уфе впервые пройдет выставка известного карикатуриста Камиля Бузыкаева

В рамках печатного проекта ИД «Коммерсант в Уфе» 23 ноября в 19 часов на ВДНХ состоится первая выставка работ уфимского художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева, известного своими провокационными работами.
За последний год его карикатуры стали популярными не только среди уфимских СМИ и блогеров, но и у иностранных журналистов и изданий. На своем твиттере его опубликовал основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, почти за сутки его ретвитнули более 8,5 тысяч раз, поставили отметку «нравится» более 8 тысяч пользователей соцсети.
Часто карикатуры Бузыкаева размещают интернет-СМИ. Его карикатуры также украшают блоги и страницы в социальных сетях, часто они изображают известных спортсменов, людей бизнеса и чиновников — как башкирского так и всероссийского уровня.
Всего на выставке будет представлено 78 работ художника. Вход по пригласительным. Выставка продлится с 23 по 30 ноября. В течение недели доступ будет открыт всем желающим.