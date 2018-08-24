Рустэм Хамитов: Нам чрезвычайно важно проводить честные, открытые выборы

- Это наша принципиальная позиция, - сказал Рустэм Хамитов. - Через технологические новации обеспечить невмешательство в процесс голосования со всех точек зрения. То есть человек через КОИБы голосует совершенно самостоятельно, и никаким образом никакому злоумышленнику не удастся подделать результаты выборов. Мы надеемся, что и дальше будем наращивать эту практику. Конечно же, ещё раз повторяю, нам чрезвычайно важно проводить честные, открытые выборы. Для нас это принципиальная позиция.