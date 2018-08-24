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Рустэм Хамитов: Нам чрезвычайно важно проводить честные, открытые выборы

24 августа 2018, 15:03
Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгением Шевченко.

Они обсудили вопросы подготовки к парламентским выборам в Башкирии, которые пройдут 9 сентября. Избирателям предстоит избрать 55 депутатов Госсобрания республики по одномандатным округам и 55 депутатов – по общереспубликанскому округу, отдав свои симпатии той или иной партии.

- У нас курс один – это честные, справедливые, открытые выборы, - в начале встречи подчеркнул Рустэм Хамитов. - Мы сейчас находимся в предвыборном периоде, готовимся к проведению выборов в Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан. И этот тезис о честных и открытых выборах для нас непоколебим. Мы действуем только в таком варианте.

Евгений Шевченко поблагодарил главу региона за инициативу увеличить количество комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая республики. Оно будет увеличено в четыре раза. И более четверти избирательных участков (811 участков) будут оснащены КОИБами.

- Это наша принципиальная позиция, - сказал Рустэм Хамитов. - Через технологические новации обеспечить невмешательство в процесс голосования со всех точек зрения. То есть человек через КОИБы голосует совершенно самостоятельно, и никаким образом никакому злоумышленнику не удастся подделать результаты выборов. Мы надеемся, что и дальше будем наращивать эту практику. Конечно же, ещё раз повторяю, нам чрезвычайно важно проводить честные, открытые выборы. Для нас это принципиальная позиция.

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