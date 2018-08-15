В Башкирии осудили мужчину за убийство, изнасилование 14-летнего и кражу

28-летний житель Аургазинского района осужден по статьям «Кража с причинением значительного ущерба гражданину и с незаконным проникновением в жилище», «Причинение смерти по неосторожности», «Убийство» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», сообщили в пресс-службе Верховного суда.
7 августа 2017 года мужчина незаконно проник в дома и похитил 18 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления. В тот же день в Толбазах, будучи в нетрезвом состоянии, поднял одного из мужчин, чтобы разбудить и привести в чувства и бросил спящего в пруд. Когда тот перестал подавать признаки жизни, мужчина вытащил тело из воды и стал делать наружный массаж сердца, однако жизнь несчастного спасти не удалось.
Через несколько дней, 13 августа, в деревне Бик-Карамалы Далекановского района мужчина минимум десять раз ударил руками и ногами потерпевшего и совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста.
В Гафурийском районном суде мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.