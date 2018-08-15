В Башкирии осудили мужчину за убийство, изнасилование 14-летнего и кражу

7 августа 2017 года мужчина незаконно проник в дома и похитил 18 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления. В тот же день в Толбазах, будучи в нетрезвом состоянии, поднял одного из мужчин, чтобы разбудить и привести в чувства и бросил спящего в пруд. Когда тот перестал подавать признаки жизни, мужчина вытащил тело из воды и стал делать наружный массаж сердца, однако жизнь несчастного спасти не удалось.