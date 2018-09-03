Госсобрание Башкирии проведет внеочередное заседание по пенсионной реформе

Posted 3 сентября 2018, 07:42
Published 3 сентября 2018, 07:42
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Сегодня, 3 сентября, на оперативном совещании правительства Башкирии премьер-министр Рустэм Марданов сообщил о том, что депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии на этой неделе должны будут собраться на внеочередное заседание. Его темой станет внесение изменений в ряд действующих законодательных актов, связанных с обеспечением социальной поддержки населения в русле пенсионной реформы.
Изменения будут внесены по результатам недавнего обращения главы государства Владимира Путина. Сформулированные им меры поддержки людей старшего возраста должны быть закреплены на законодательном уровне. В частности, это касается предоставления льгот в связи с достижением определенного возраста людям независимо от того, вышли ли они фактически на пенсию.
Владимир Путин счел нужным внедрить данную меру уже сейчас, пока пенсионным возрастом являются 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Соответствующие изменения должны быть внесены в региональные законы о ветеранах войны и труда и вооруженных сил и еще ряд законодательных актов.
Осуществление этих мер потребует также дополнительных затрат из регионального бюджета, что также должно стать предметом рассмотрения депутатов текущего созыва Госсобрания.
- Так, предоставление компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 50% для ветеранов труда потребует дополнительного выделения из бюджета Башкирии 214 млн рублей только в этом году, - уточнил Рустэм Марданов. - Ежемесячные денежные выплаты для ветеранов труда из числа лиц, получающих пожизненное содержание за свою работу потребуют выделения 226 млн рублей в 2018 году. Для лиц, имеющих страховой стаж в размере 40 лет (для мужчин) и 35 лет (для женщин), должны быть также предоставлены ежемесячные денежные выплаты, на это потребуется в текущем году 167 млн рублей.
Есть также ряд других дополнительных доплат. Финансовых затрат от бюджета потребует также и предоставление налоговых льгот жителям республики по достижении ими пенсионного возраста.
Изменения также коснутся ряда указов главы республики и постановлений на местных уровнях.
- До момента принятия соответствующего закона об изменении пенсионного возраста на федеральном уровне мы должны постараться убедить население, что последствия пенсионной реформы будут значительно смягчены за счет предпринимаемых мер, - пояснил Рустэм Марданов. – Это необходимая мера, как сказал Владимир Владимирович Путин, но мы должны учесть чаяния граждан.
Внеочередное заседание Госсобрания Башкирии запланировали провести 7 сентября.
Актуальность темы заседания подтверждает тот факт, что ранее экстренные заседания Госсобрания проводились разве что в июле 2010 года, в канун отставки предыдущего руководителя Башкирии Муртазы Рахимова. Сейчас парламентарии крайнего созыва Госсобрания РБ в преддверии выборов 9 сентября уже фактически прекратили свою деятельность и должны будут прервать подготовку к выборам ради заседания.