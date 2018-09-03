Госсобрание Башкирии проведет внеочередное заседание по пенсионной реформе

- Так, предоставление компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 50% для ветеранов труда потребует дополнительного выделения из бюджета Башкирии 214 млн рублей только в этом году, - уточнил Рустэм Марданов. - Ежемесячные денежные выплаты для ветеранов труда из числа лиц, получающих пожизненное содержание за свою работу потребуют выделения 226 млн рублей в 2018 году. Для лиц, имеющих страховой стаж в размере 40 лет (для мужчин) и 35 лет (для женщин), должны быть также предоставлены ежемесячные денежные выплаты, на это потребуется в текущем году 167 млн рублей.