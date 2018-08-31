В Уфе пройдет четвертый Уфимский международный марафон

Сегодня, 31 августа, в отеле «Шератон» (Цюрупы, 7) участники получат стартовые пакеты (важно иметь при себе справку о состоянии здоровья), смогут купить спортивную экипировку и питание. Выставка ЭКСПО будет работать 31 августа с 12:00-20:00 и 1 сентября с 10:00 до 18:00.