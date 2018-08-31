В Уфе пройдет четвертый Уфимский международный марафон

2 сентября пройдет четвертый Уфимский международный марафон с забегами на 3, 10, 21,1 и 42,2 километра. В том числе пройдет заезд спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня, 31 августа, в отеле «Шератон» (Цюрупы, 7) участники получат стартовые пакеты (важно иметь при себе справку о состоянии здоровья), смогут купить спортивную экипировку и питание. Выставка ЭКСПО будет работать 31 августа с 12:00-20:00 и 1 сентября с 10:00 до 18:00.
Организаторы ожидают в этом году более 3,5 тысяч человек. Ожидается, что впервые участие в марафоне в благотворительном забеге на 3 километра примет участие глава Башкирии Рустэм Хамитов.