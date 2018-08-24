В Уфе в третий раз пройдет «Ночь кино»

«Ночь кино» в Уфе пройдет на трех площадках.
С 17:00 до 23:00 на площадке перед драмтеатром покажут фильмы «Танки» режиссера Кима Дружинина, «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина, а также фильм «Из Уфы с любовью» Айнура Аскарова. Здесь же представят анимационные фильмы Киностудии «Башкортостан»: «Лиса и тетерев», «Колыбельная», «Мой аул Акчура» (реж. Е.Юшкова), «Сын охотника», «Глупый волк», «Алдар и серый волк», «Как появились Луна и Уральские горы», «Ни пуха, ни пера» (реж. Р.Шарафутдинов), «Приключения Урала и Шульгена» (реж. А.Байрамгулова).
С 18:00 до 20:00 в кинотеатре «Родина» покажут фильмы «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко и фильмы киностудии «Башкортостан»: «Алдар и серый волк» Рима Шарафутдинова, документальный фильм «Виртуоз» режиссера Радика Кильмаматова и игровой короткометражный фильм «Внеклассный урок» Руслана Юлтаева.
С 18:30 в Музее боевой славы начнется показ фильмов «День войны» режиссера М. Слуцкого, «Танки» режиссера Кима Дружинина и «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина.