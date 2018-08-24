В Уфе в третий раз пройдет «Ночь кино»

С 17:00 до 23:00 на площадке перед драмтеатром покажут фильмы «Танки» режиссера Кима Дружинина, «Рубеж» режиссера Дмитрия Тюрина, а также фильм «Из Уфы с любовью» Айнура Аскарова. Здесь же представят анимационные фильмы Киностудии «Башкортостан»: «Лиса и тетерев», «Колыбельная», «Мой аул Акчура» (реж. Е.Юшкова), «Сын охотника», «Глупый волк», «Алдар и серый волк», «Как появились Луна и Уральские горы», «Ни пуха, ни пера» (реж. Р.Шарафутдинов), «Приключения Урала и Шульгена» (реж. А.Байрамгулова).