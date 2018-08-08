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Эксперты - «РГ»: Единственное решение вопроса по сырью для «Соды» - разработка Тратау

8 августа 2018, 14:52
Издание правительства России изучило мнения экспертов о решении сырьевой проблемы в Башкирии.

Федеральные СМИ продолжают проявлять внимание к теме источника сырья для производства соды в Башкирии. Вчера мы рассказали о сюжете телеканала «Россия 24», а сегодня приведем выдержки из статьи «Российской газеты».

«Сода» практически исчерпала запасы сырья, которое добывалось почти 70 лет из шихана Шахтау, его осталось на 4,5 года. Ранее при создании содового производства в Башкирии предполагалось, что сырьем послужит и шихан Торатау. Но эти планы реализовать не получится, в 1965 году гору признали памятником природы республиканского значения.

Власти Башкирии предложили «Соде» найти альтернативные источники сырья. Поиск не привел к положительным результатам.

Для производства соды необходимо качественное сырье, а его ни в одном из исследованных месторождений в Башкирии не нашлось.

- В течение двух недель под контролем внешних наблюдателей мы проводили промышленные испытания известняка из Худолазовского месторождения, - приводит «Российская газета» слова представителя компании. - Но в итоге все закончилось поломкой оборудования. Пришлось проводить его ремонт.

Содержание оксида кремния в пробной партии из Худолазовского месторождения превышало допустимые значения на 50 процентов. А анализ состава сырья из Гумеровского месторождения выявил трехкратное превышение оксида кремния.

-Для БСК такое сырье не подходит, - прокомментировал газете эти результаты эксперт Государственной комиссии по запасам Андрей Чугаев.

Директор по научно-исследовательской работе НИИ технико-экономических исследований в химическом комплексе Дмитрий Клепиков добавил, что разработка вышеназванных месторождений в промышленных масштабах экономически неэффективна.

- Основные запасы известняка, пригодного для переработки в химической промышленности, находятся в горе Торатау, - сказал Дмитрий Клепиков.

Руководитель управления по недропользованию Башкирии Алексей Грицук придерживается такого же мнения.

- Для производства соды нужен особый вид известняка, который имеется только в остатках рифа, шиханах, и то не во всех, а лишь в Торатау, - приводит его слова «Российская газета».

Вывод экспертов, опрошенных федеральным изданием – необходимо без промедления решать вопрос с источником сырья для «Соды». Иначе в скором времени Россия будет завозить соду из-за рубежа, а в Стерлитамаке останутся без работы около 4 тысяч человек.

Заместитель гендиректора БСК Марина Бортова уверена, что правильное решение проблемы будет найдено. В том числе и по сохранению для науки ископаемых останков древних микроорганизмов, из-за которых так ценят Торатау ученые. Ведь у предприятия уже есть опыт: создан Музей камня (свыше трех тысяч экспонатов), а с палеонтологическим музеем в Москве заключен договор о сотрудничестве.

- К нам приезжают ученые со всего мира, чтобы использовать богатый материал рифогенных известняков в своих научных исследованиях. К этой коллекции они обратятся еще не раз, ведь она содержит ценнейший материал, которого нет больше нигде в мире, - говорит директор Музея камня Марина Короткова.

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