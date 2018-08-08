Эксперты - «РГ»: Единственное решение вопроса по сырью для «Соды» - разработка Тратау

- К нам приезжают ученые со всего мира, чтобы использовать богатый материал рифогенных известняков в своих научных исследованиях. К этой коллекции они обратятся еще не раз, ведь она содержит ценнейший материал, которого нет больше нигде в мире, - говорит директор Музея камня Марина Короткова.