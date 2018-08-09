В Башкирии за полгода выявили более тысячи нарушений в сфере здравоохранения

Между тем, руководитель организации «Хантер-синдром» Элеонора Романова рассказала Медиакорсети, что больным четвертой фазы легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) выдают аналог препарата Траклир – Бозенекс. Хотя сами больные не раз извещали минздрав о том, что от аналога препарата у них появляются сильные побочные эффекты. Аналог выдается всем, несмотря на то, что у многих на руках есть судебное решение об обратном.