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Прокуратура Башкирии отсудила деньги на лекарства для ребенка-эпилептика

9 июля 2018, 17:20
Свой отказ выписать рецепт на лекарства врачи обосновали тем, что препарат закончился в аптеке.

В Туймазинском районе Башкирии сотрудники межрайонной прокуратуры защитили права 6-летнего ребенка, больного эпилепсией, которому медики отказали в выдаче лекарства.

Информация об этом опубликована на сайте республиканской прокуратуры.

Как следует из материалов дела, мальчик принимал противоэпилептический препарат с 2015 года. По назначению врача лекарство ребенку выдавалось бесплатно.

Но в 2018 году вдруг врачи отказались выписать рецепт на льготное получение медикамента, несмотря на то, что ребенок нуждался в постоянном приеме препарата. Медики объяснили свой отказ тем, что средство закончилось в аптеке. Родителям пришлось приобрести лекарство на свои средства.

Чтобы расставить все точки над «i», семья ребенка обратилась в прокуратуру с просьбой защитить права больного малыша.

В итоге после вмешательства надзорного ведомства мальчику выдали бесплатно сразу три упаковки медикамента.

Напомним, подобные разбирательства по поводу отказа в выделении бесплатных лекарств, к сожалению. в последнее время стали частым явлением. Как правило, прокуратура в судебных спорах встает на сторону пациентов.

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