Прокуратура Башкирии отсудила деньги на лекарства для ребенка-эпилептика

Но в 2018 году вдруг врачи отказались выписать рецепт на льготное получение медикамента, несмотря на то, что ребенок нуждался в постоянном приеме препарата. Медики объяснили свой отказ тем, что средство закончилось в аптеке. Родителям пришлось приобрести лекарство на свои средства.